تباين في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 11715 حالة.

وفي المغرب،، سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ 24 الماضية 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل اجمالي عدد الإصابات إلى 950501 إصابة .

وأفادت الصحة المغربية، بأنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14787 حالة وفاة ، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 932835 حالة .

وفي الجزائر....سجلت وزارة الصحة الجزائرية 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و7 وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 211297 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6096 .

وفي موريتانيا.. سجلت وزارة الصحة الموريتانية 42 إصابة جديدة بفيروس بكورونا, وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الموريتانية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 39 ألفا و 510، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 838.