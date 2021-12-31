وزير الصحة التركي: متحور "أوميكرون" أصبح مهيمنا في بلادنا

وكالات:

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن متحور "أوميكرون"، أصبح مهيمنا في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان الوزير التركي، أعلن السبت الماضي، بدء انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وكتب الوزير على صفحته في "تويتر": "بعد دول أوروبا، بدأ متحور أوميكرون في الانتشار في بلدنا. لقد بدأنا في تسجيله في ولاياتنا المزدحمة حيث كان أوميكرون سببا لأكثر من 10% من حالات الإصابة الجديدة".

وأضاف قوجة أن هذا الوضع يجعل تلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضروريا، وأنه "يجب على أولئك الذين قد مضى أكثر من 3 أشهر على تلقيهم التطعيم الكامل تعزيز فعالية اللقاح".