مقتل مسئول أمن حوثي بمحافظة عمران اليمنية

08:00 ص الجمعة 31 ديسمبر 2021
مقتل مسئول أمن حوثي بمحافظة عمران اليمنية

أرشيفية

عدن-(أ ش أ):

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي باليمن، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن القيادي محمد عبدالله عذري المعين من قبل الحوثيين، مديرًا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر ، قتل على يد مسحلين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.

جدير بالذكر أنه هاجم مسلحون قبليون، في وقت سابق، إدارة أمن مديرية "قفلة عذر"، وقاموا بقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية هناك.

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Asha
مقتل مسئول مسلحين قبليين ميليشيات الحوثي باليمن محافظة عمران

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