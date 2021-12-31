مقتل مسئول أمن حوثي بمحافظة عمران اليمنية

عدن-(أ ش أ):

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي باليمن، مصرعه بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن القيادي محمد عبدالله عذري المعين من قبل الحوثيين، مديرًا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر ، قتل على يد مسحلين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين.

جدير بالذكر أنه هاجم مسلحون قبليون، في وقت سابق، إدارة أمن مديرية "قفلة عذر"، وقاموا بقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية هناك.