جورجيا: عودة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي مرة أخرى إلى السجن

11:11 م الخميس 30 ديسمبر 2021
جورجيا: عودة الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي مرة أخرى إلى السجن

الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي

تبليسي - (أ ش أ):

قالت السلطات الجورجية إن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عاد مرة أخرى إلى السجن اليوم /الخميس/.

وأوضحت السلطات في تبليسي - في بيان نقلته شبكة (يورونيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أن هذه العودة تأتي بعد أن خضع ساكاشفيلي، البالغ من العمر 54 عاماً، للعلاج في المستشفى إثر إضرابه عن الطعام في وقت سابق.

وحسب شبكة "يورونيوز"، لم يتم إخطار محامي ساكاشفيلي بنقله إلى السجن.

وكان محامو الزعيم السابق قد أعربوا مؤخراً عن قلقهم على صحته عقب اعتقاله في تبليسي في الأول من أكتوبر الماضي.

يُشار إلى أن مصلحة السجون الجورجية قد أعلنت أيضاً عودة ساكاشفيلي إلى سجن "روستافي" الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة تبليسي.

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Asha
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