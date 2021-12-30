الجزائر: تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة وفقا لدستور 2020

الجزائر - (أ ش أ):

شهدت الجزائر، اليوم الخميس، تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة التي نص عليها الدستور المعدل في نوفمبر 2020.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قام اليوم، بتنصيب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بتركيبته الجديدة طبقا لنص المادة 180 من الدستور.

للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء، الضامن وفقا للدستور الجزائري لاستقلالية القضاء، يرأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من 26 عضوا منهم 15 قاضيا من قضاة المحاكم، والنيابة؛ يتم انتخابهم من طرف زملائهم.

كان قضاة الجزائر قد قاموا بانتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء، ٢٠ ديسمبر الجاري، بمقرات المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا، وذلك وفقا لأحكام المادتين 180 و224 من الدستور الجزائري.