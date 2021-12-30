الرئيس الأفغاني السابق: "خطئي الوحيد أنني وثقت بالولايات المتحدة"

كابول- (بي بي سي):

قال الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، إن قراره بالفرار من البلاد في أغسطس الماضي جاء بعد دقائق فقط من إبلاغه من قبل قوات الأمن في قصره بأنها لم تعد قادرة على حمايته، أو حماية العاصمة، بعد أن خرقت طالبان التزامها بعدم دخول كابل.

هذه أول تصريحات مذاعة لغني منذ فراره من البلاد، وجاءت خلال محادثة أجراها مع رئيس أركان الدفاع البريطاني السابق، الجنرال السير نيك كارتر، على راديو بي بي سي.

وقال غني، الذي لجأ إلى الإمارات العربية المتحدة، إنه يتفهم إلقاء الأفغان باللوم عليه لاستيلاء طالبان السريع على السلطة، لكن الخطأ الوحيد الذي اقترفه كان الوثوق بشركائه الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة.