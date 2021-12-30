المكسيك تقر لقاح "عبدالله " الكوبي

01:24 م الخميس 30 ديسمبر 2021
المكسيك تقر لقاح "عبدالله " الكوبي

لقاح عبدالله الكوبي

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أقرت المكسيك لقاح كوفيد-19 الذي طورته كوبا لتكون بذلك الدولة الرابعة في أمريكا اللاتينية التي تقوم بهذه الخطوة.

وأعلنت السلطات أمس الأربعاء أنها منحت الموافقة الطارئة للقاح "عبدالله" الذي لم تقره رسميا بعد منظمة الصحة العالمية.

وقالت السلطات المكسيكية إن اللقاح يفي بشروط الجودة والسلامة والكفاءة.

وأقرت كوبا لقاح عبد الله في يوليو وكان أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره في المنطقة.

وطورت كوبا لقاحين آخرين لم تقرهما بعد منظمة الصحة العالمية: سوبيرانا 02 وسوبيرانا بلس.

وبحسب الأرقام الرسمية، هناك نحو 86% من الكوبيين ملقحين بالكامل بلقاحات كوبية.

وجرى إقرار "سوبيرانا 02" في إيران وأُجيز "عبدالله" في فيتنام وفنزويلا ونيكاراجوا بين دول أخرى.

ويعد "عبدالله" اللقاح العاشر الذي يتم إقراره في المكسيك.

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