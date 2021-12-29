أمين التعاون الإسلامي: يجب التنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان

السعودية - (أ ش أ)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أهمية العمل والتنسيق التام بين مؤسسات المنظمة لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ورفع المعاناة عن الشعب الأفغاني، بالتعاون والتنسيق مع مكتب المنظمة في كابول، وكذلك التنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة بالرياض، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة للمنظمة يرلان بايدوليت، حيث أشار طه إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي المنعقد في باكستان في 19 ديسمبر 2021م حول الوضع الإنساني في أفغانستان.

وتناول اللقاء، الجهود التي تضطلع بها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تعزيز الأمن الغذائي للدول الأعضاء، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا، وخاصةً دعمها للدول الأقل نموًا.