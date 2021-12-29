تنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعا مع منظمة الصحة العالمية حول تشريعات مكافحة التبغ

05:34 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعا مع منظمة الصحة العالمية حول تشريعات مكافحة التبغ

تنسيقية شباب الأحزاب

أ ش أ

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا مشتركا مع ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، حول تشريعات وجهود مكافحة انتشار التبغ ومنتجاته، وذلك في إطار سعي التنسيقية للتعاون مع جميع الأطراف الفاعلية في صناعة السياسات وقضايا التنمية محلياً ودولياً.

وذكرت التنسيقية في بيان لها، الأربعاء، أن الاجتماع تناول التطور التشريعي في جهود مكافحة التبغ، والوضع الحالي والفجوات التشريعية خاصة في ظل انتشار منتجات جديدة للتبغ.

حضر الاجتماع من التنسيقية، النائب عمرو درويش، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد عبدالعزيز أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، والنائب علاء مصطفى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمد فريد، والنائب أحمد قناوي، والنائب عمرو عزت، والنائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.​

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Asha
تنسيقية شباب الأحزاب منظمة الصحة العالمية مكافحة التبغ عمرو درويش

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