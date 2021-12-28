أوميكرون يصبح المتحور الأكثر انتشارًا في هولندا

أمستردام 28- (د ب أ)

تستعد المستشفيات في هولندا لقفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تنقل إليها بعدما قال المعهد الوطني للصحة العامة الثلاثاء إن متحور أوميكرون أصبح المتحور الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في هولندا.

ويمثل المتحور أوميكرون الآن نحو نصف العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في هولندا، وفقا للمعهد الوطني للصحة العامة.

إلا أن المعهد قال إن هناك أملا في أن يساعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه في مختلف أنحاء البلاد يوم 19 ديسمبر في "تقييد الضغط المحتمل على نظام الرعاية الصحية قدر الإمكان".

وقد تسببت الإجراءات الجديدة في انخفاض عدد الحالات التي تنقل إلى المستشفيات، والتي انخفضت بمقدار الربع إلى أكثر قليلا من ألف حالة الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، بدأت محكمة في لاهاي جلسة استماع للنظر في طعن ضد الإغلاق، الذي ينتهك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وفقا للمحامي بارت مايس، الذي يمثل العديد من المدعين.