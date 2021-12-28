العراق: مقتل 4 دواعش في عملية عسكرية شمال شرقي بغداد

07:16 م الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
العراق: مقتل 4 دواعش في عملية عسكرية شمال شرقي بغداد

العراق

بغداد - (د ب أ)

ذكر بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء أن أربعة من عناصر داعش قتلوا خلال عمليات عسكرية متواصلة لتعقب التنظيم في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات ديالى تستمر بواجباتها النوعية لليوم الثالث على التوالي، حيث تمكنت بعد الاشتباك مع عناصر عصابات داعش من قتل أربعة إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين.

وذكر البيان أن "العملية العسكرية مستمرة".

بغداد العراق عملية عسكرية داعش جبال حمرين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
851

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

382194

إجمالي الإصابات

21639

إجمالي الوفيات

317745

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وعد وتوجيه.. ماذا قال السيسي خلال تفقده معرض الحرف التراثية بأسوان؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا