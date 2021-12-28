العراق: مقتل 4 دواعش في عملية عسكرية شمال شرقي بغداد

بغداد - (د ب أ)

ذكر بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء أن أربعة من عناصر داعش قتلوا خلال عمليات عسكرية متواصلة لتعقب التنظيم في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات ديالى تستمر بواجباتها النوعية لليوم الثالث على التوالي، حيث تمكنت بعد الاشتباك مع عناصر عصابات داعش من قتل أربعة إرهابيين أثناء البحث والتفتيش ضمن سلسلة جبال حمرين.

وذكر البيان أن "العملية العسكرية مستمرة".