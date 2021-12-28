أقل بنحو 194 ألف دولار أمريكي عن 2018.. كم راتب رئيس كوريا الجنوبية؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت كوريا الجنوبية المبلغ الذي يتقاضاه الرئيس مون جاي إن، وعدد من كبار المسؤولين، في إطار الإعلان عن زيادة في الأجور بنسبة 1.4 بالمائة، لرفع معنويات الموظفين الحكوميين، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في سيول.

ووفق وكالة "يونهاب"، تحدّد الراتب السنوي لرئيس كوريا الجنوبية العام المقبل بحدود 240 مليون وون (202 ألف دولار أمريكي)، فيما سيتقاضى رئيس الوزراء تشونج سي كيون 186 مليون وون (بما يقارب 156.51 ألف دولار أمريكي).

وقلّ الراتب السنوي المُحدد لرئيس كوريا الجنوبية العام المُقبل 194 ألفًا و394 دولار أمريكي عما كان عليه قبل 3 أعوام؛ حيث تقاضى في 2018، 210 آلاف دولار، بزيادة قُدّرت وقتذاك 47 ألف دولار.

وشملت زيادة الأجور المعلن عنها الثلاثاء، الجنود المجندين وذلك بنسبة 11.1 بالمائة، وصولا إلى 676 ألف وون (570 دولار أمريكي) يتقاضاها ضابط الصف الثاني شهريًا.

وبلغت نسبة الزيادة للأجور السنوية للموظفين الحكوميين في سيول 3.0 بالمائة عام 2016، و3.5 بالمائة عام 2017، و2.6 بالمائة عام 2018، و1.8 بالمائة عام 2019، و2.8 بالمائة عام 2020، و0.9 بالمائة عام 2021، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، أقرّت الحكومة في سيول استرجاع الزيادة السنوية المخصصة للرئيس ورئيس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الدرجة الثانية، وذلك من أجل تقاسم معاناة الشعب في ظل الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وسبق وأن أرجع رئيس كوريا الجنوبية وكبار مسؤولي الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء، حصة الزيادة من الراتب السنوي للعام الجاري.