محادثات امريكية روسية بشأن الأمن والأزمة الأوكرانية الشهر المقبل

صورة مؤرخة في 25 كانون الاول/ديسبمر 2021 لجنود أوك

واشنطن/ موسكو- (ا ف ب):

تجري الولايات المتّحدة وروسيا في يناير المقبل في جنيف محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية، بعدما قدّمت موسكو لائحة مطالب تشمل وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي.

وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة فرانس برس إنّ الولايات المتّحدة ستعقد محادثات مع روسيا في العاشر من يناير.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء الموعد مشيرا إلى أن المحادثات ستجري في جنيف، حيث عقد الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أول قمة بينهما في يونيو.

ويصر الكرملين على أن الغرب وحلف الأطلسي يقتربان بدرجة خطيرة من حدود روسيا. وقدّمت موسكو الشهر الجاري قائمة مطالب أمنية واسعة إلى الغرب تفيد بأن على حلف الأطلسي ألا يضم أعضاء جدد وعليه أن يسعى إلى منع الولايات المتحدة من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات السوفياتية السابقة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي "تتطلع الولايات المتحدة للانخراط مع روسيا"، مضيفا "عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصا نشاطات روسيا".

وأوضح الناطق أنّ هذا الاجتماع الأول المقرر عقده في 10 يناير قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 كانون الثاني/يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" التي تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة.

وأضاف أنّ الاجتماع الامريكي -الروسي يندرج في إطار الحوار الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في القمّة التي جمعتهما في جنيف في يونيو الماضي.

من جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب بدوره عدم نشر اسمه إنّه رغم أنّ هذا الحوار الأمني الاستراتيجي مخصّص بشكل أساسي لإعادة التفاوض على معاهدات الحدّ من انتشار الأسلحة النووية بعد الحرب الباردة، فإن النقاش سيتناول أيضاً الوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية حيث نشرت موسكو عشرات آلاف العسكريين.