ثلوج كثيفة تضرب بحر اليابان

11:16 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
ثلوج كثيفة تضرب بحر اليابان

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):

ضربت ثلوج كثيفة مناطق "بحر اليابان"،في منطقة "توهوكو" شمال شرق البلاد، حتى المناطق الغربية من جزيرة "شوجوكو" اليوم الأحد، مما أضر بخدمات السكك الحديدية والطيران وحركة المرور على الطرق، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم.

ومن المتوقع أن يستمر الطقس الشتوي القارس، حتى بعد غد الثلاثاء، طبقا لما ذكرته هيئة "الأرصاد الجوية اليابانية"، مصدرة تحذيرات من هبوب عواصف ثلجية ورياح قوية وأمواج عالية.

وتحث وزارة النقل المواطنين في المناطق المتضررة على الامتناع عن الرحلات غير الضرورية واستخدام سلاسل الثلج للسيارات.

وأجبر الطقس القارس السلطات على إلغاء خدمات القطارات في بعض قطاعات خطوط "مجموعة السكك الحديدية اليابانية".

وتم إلغاء 98 رحلة داخلية لشركتي "جابان إيرلاينز" و"أول نيبون ايرويز" للطيران، بينما تم إغلاق جزء من طريق "ماتسوي" السريع غرب اليابان، أمام حركة المرور.

بحر اليابان طوكيو ثلوج جزيرة شوجوكو

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