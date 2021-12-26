التحالف يعرض أدلة استخدام "حزب الله" مطار صنعاء لاستهداف السعودية

وكالات:

يعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، ومن بينها أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية؟ وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، إنه سيتم عرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات، فيما أوضحت مصادر، أن التحالف سيظهر اليوم أدلة تؤكد اختراقه للهرم القيادي للحوثيين.

ودانت دول عربية وخليجية إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن وفاة سعودي ومقيم يمني وإصابة سبعة آخرين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأكدت مصر وقوفها وتضامنها مع المملكة للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

فيما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الي عدته "تصعيدًا خطيرًا" و"عملًا جبانًا" يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين"، مُجددة تضامنها الكامل مع المملكة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن بلادها مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل متعمد وممنهج في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأدان الأردن الاستهداف الحوثي، وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول على وقوف بلاده إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

وأكدت السفارة الأمريكية في الرياض، أمس السبت، أن تصعيد الميليشيا المدعومة من إيران يعمل على إطالة أمد الصراع ومعاناة المدنيين الأبرياء، ويعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي مقيم في المملكة للخطر، ودعت الميليشيا الإجرامية إلى إيقاف هجماتها المتهورة على السعودية والانخراط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

كما أدان السفير الفرنسي لدى السعودية ودوفيك بوي، الهجوم الحوثي، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكذلك دان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان. وأكد أن هذا العمل الإجرامي المتعمد الذي تحاول من خلاله ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، يضاف إلى جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تعد جرائم حرب تستوجب المحاكمة، تنتهك بشكل صارخ القوانين الدولية كافة.

وطالب البرلمان العربي بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً مساندته المطلقة لكل الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا.