رئيس وزراء الصومال: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة عبر الانتخابات الرئاسية

05:06 م السبت 25 ديسمبر 2021
رئيس وزراء الصومال: السبيل الوحيد للخروج من الأزمة عبر الانتخابات الرئاسية

محمد حسين روبلي

الصومال - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي إن إجراء الانتخابات الرئاسية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في البلاد، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالحفاظ على الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء خلال اجتماعه اليوم السبت مع أعضاء باتحاد المرشحين للرئاسة لمناقشة تسريع وشفافية الانتخابات في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يعقد روبلي اجتماعات مع مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للاستماع إلى اقتراحاتهم قبل اجتماع المجلس الاستشاري الوطني.

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي قد دعا - الثلاثاء الماضي - قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في الـ 27 من شهر ديسمبر الجاري في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال انتخابات البلاد.

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Asha
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