محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه

04:31 م السبت 25 ديسمبر 2021
محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

(وكالات)

نعى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أول ممرض إماراتي في البلاد.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "انتقل إلى رحمة الله اليوم (أمس)، حسين قائد.. أول ممرض إماراتي.. من أوائل الإماراتيين في مجاله.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وطنه لن ينساه".

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