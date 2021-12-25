محمد بن راشد ينعى أول ممرض إماراتي: وطنه لن ينساه
(وكالات)
نعى محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، أول ممرض إماراتي في البلاد.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "انتقل إلى رحمة الله اليوم (أمس)، حسين قائد.. أول ممرض إماراتي.. من أوائل الإماراتيين في مجاله.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. وطنه لن ينساه".
انتقل إلى رحمة الله اليوم حسين قائد أول ممرض إماراتي .. من أوائل الإماراتيين في مجاله .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته … وطنه لن ينساه .. pic.twitter.com/4HEq0h1OrZ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 24, 2021
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