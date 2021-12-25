السفارة الأمريكية بالرياض تدين بشدة الهجوم "المروع" في جازان

وكالات:

أدانت السفارة الأمريكية في الرياض، السبت، بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن وفاة مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة في السعودية، عن خالص تعازيها للأسر المكلومة، وتمنت للناجين من الهجوم الشفاء التام.

وأضافت، أن "هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض المدنيين للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية".

ودعت سفارة واشنطن في الرياض، الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على المدنيين، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الجمعة، سقوط مقذوفين معاديين بقرية حدودية في نجران وعلى ورشة صناعية في صامطة بجازان، جنوب غربي السعودية، في محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الدفاع المدني السعودي وفاة مواطن ومقيم يمني، وإصابة 7 مدنيين (6 مواطنين ومقيم بنجلاديشي) في جازان بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، مبيناً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و12 مركبة بأضرار مادية.

وأكد التحالف أن محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أنه تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.