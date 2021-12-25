محادثات بين طالبان وقطر وتركيا حول تشغيل مطار كابول

إسلام آباد - (د ب أ):

أكد مسؤولون أفغان أن وفدا مشتركا من قطر وتركيا، يتفاوض مع حركة طالبان، لتشغيل مطار "كابول" الدولي.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) مساء أمس الجمعة أن محادثات تجرى، لكن الجانبين لم يحرزا أي تقدم بعد.

ولم تعلق تركيا ولا قطر على المحادثات.

وكان وفد فني مشترك من قطر وتركيا، قد وصل إلى كابول، أمس الأول الخميس، في أعقاب تقارير بأن الدولتين اتفقتا على أن تشغل بشكل مشترك خمسة مطارات، بما في ذلك مطار كابول، في أفغانستان، التي تديرها طالبان.

وذكر مسؤول آخر رفيع المستوى من طالبان أن المحادثات ستستمر وإذا توصلوا إلى اتفاق، سيتم استئناف جميع الرحلات المحلية والدولية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن الجانبين توصلا إلى اتفاق وسيبحثان تفاصيل العمليات، خلال الأسبوع المقبل.

ويتم إغلاق المجال الجوي لأفغانستان، حاليا، أمام جميع الرحلات الدولية. ويتم فقط تسيير رحلات محلية وإجراء عمليات إجلاء دولية أو تسيير رحلات لتوصيل مساعدات إنسانية.

وتسببت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة في أضرار واسعة لمطار كابول، خلال انسحابها الفوضوي، من البلاد، في أغسطس الماضي، عندما سيطرت طالبان على السلطة في البلاد.

وزعمت طالبان، عندما تولت المسؤولية على المطار، أن مبنى المطار ونظام الرادار والطائرات والمركبات، تضررت جميعا.

وأعاد فريق قطري لاحقا فتح مطار كابول.