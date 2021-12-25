خادم الحرمين الشريفين يُعزي ملك ماليزيا في ضحايا الفيضانات

12:04 م السبت 25 ديسمبر 2021
خادم الحرمين الشريفين يُعزي ملك ماليزيا في ضحايا الفيضانات

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرياض -أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة للسلطان الماليزي عبدالله بن السلطان أحمد شاه في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأعرب خادم الحرمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تعازيه ومواساته للشعب الماليزي ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية عزاء مماثلة للسلطان الماليزي عبدالله بن السلطان أحمد شاه في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عدد من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

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Asha
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