تضاعف عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في اسكتلندا

02:14 ص السبت 25 ديسمبر 2021
تضاعف عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في اسكتلندا

كورونا

لندن- (د ب أ):

أظهرت أرقام الحكومة الاسكتلندية أن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في اسكتلندا زادت عن الضعف.

وتم تسجيل 3832 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في اسكتلندا بالمتحور الجديد إلى 6154.

كما تضاعف تقريبا عدد الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابتها بالمتحور الجديد من 24 يوم الخميس إلى 42 حالة يوم الجمعة.

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