تضاعف عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في اسكتلندا

لندن- (د ب أ):

أظهرت أرقام الحكومة الاسكتلندية أن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في اسكتلندا زادت عن الضعف.

وتم تسجيل 3832 حالة إصابة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في اسكتلندا بالمتحور الجديد إلى 6154.

كما تضاعف تقريبا عدد الحالات التي تم نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابتها بالمتحور الجديد من 24 يوم الخميس إلى 42 حالة يوم الجمعة.