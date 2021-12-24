القنصلية الروسية في أوكرانيا تتعرض لهجوم بالمولوتوف

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إلقاء زجاجة مولوتوف على القنصلية الروسية في مدينة لفيف الأوكرانية اليوم الجمعة، في هجوم تم وصفه بـ "العمل الإرهابي".

وقالت الخارجية إنها قدمت احتجاجا رسميا على الهجوم للسلطات الأوكرانية، كما استدعت دبلوماسيا أوكرانيا رفيع المستوى في موسكو.

وذكرت السلطات الأوكرانية إن مخربين مجهولين ألقوا زجاجة تحوي سائلا قابلا للاشتعال على سور القنصلية في المدينة الوقعة غربي أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. ولم يتعرض أي أحد لإصابات.

وأضافت الخارجية الروسية أن الحادث "الإرهابي" جاء نتيجة "لهستيريا الخوف من روسيا" التي روجت لها الحكومة في كييف، وأنها كانت " مصادفة سعيدة " ألا يصاب أي من الموظفين بأذى.

وأرسلت الخارجية الروسية "احتجاجا شديد اللهجة" للسفارة الأوكرانية في موسكو كما طالبت بوفاء أوكرانيا بالتزاماتها الدولية بحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.