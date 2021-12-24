بريطانيا: تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 23 ألفًا و719 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن العدد الإجمالي لمصابي "أوميكرون" في بريطانيا ارتفع بذلك ليصل إلى 114 ألفًا و625 حالة.

وسجلت بريطانيا أيضًا 29 حالة وفاة بالمتحور.