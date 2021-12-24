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الحوثيون يقصفون جازان بالسعودية وإصابة مدنيين.. والتحالف العربي يعد بالرد

09:05 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
الحوثيون يقصفون جازان بالسعودية وإصابة مدنيين.. والتحالف العربي يعد بالرد

الحوثيين

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سقوط مقذوف معاد على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان.

وأوضح التحالف العربي، في بيان، نقلته وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، أن تقرير أولي يشير إلى إصابة مدنيين اثنين بمحاولة الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين. وأضاف التحالف أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة.

وتابع التحالف العربي أنه "استجابة للتهديد نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد".

الحوثيون السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية اليمن

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