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المنطقة الخضراء: إغلاق جسر الجمهورية في بغداد تحسبا لمظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات

04:25 م الجمعة 24 ديسمبر 2021
المنطقة الخضراء: إغلاق جسر الجمهورية في بغداد تحسبا لمظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات

قوات الأمن العراقي

بغداد- (بي بي سي):

انطلقت في بغداد المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء من جهتي وزارة التخطيط والجسر المعلق، وسط العاصمة العراقية.

يشارك في تلك المظاهرات المئات من أنصار الأحزاب الخاسرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، تحت اسم "جمعة البصيرة".

وقال مصدر أمني للبي بي سي، إن "القوات الأمنية أغلقت جسر الجمهورية القريب من المنطقة الخضراء بالكتل الإسمنتية تحسبا لأي محاولة من قبل المحتجين لدخول المنطقة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية عززت الانتشار داخل وحول المنطقة الخضراء، تحسبا لأي طارئ".

وافاد مصدر أمني، أن القوات الأمنية أعلنت حالة استنفار في محيط المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي، تحسبا لأي تصعيد، إذ تواردت أنباء بحسب موقع شفق نيوز تفيد بمنع تشييد نصب خاص لابو مهدي المهندس في مكان اغتياله في شارع مطار بغدا.وأضاف أنه القوات الأمنية تستعد تحسباً لأي تصعيد.

هذا المحتوى من

BBC
جسر الجمهورية بغداد انتخابات العراق الأمن العراقي

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