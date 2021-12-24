سمكة نادرة تسير على يديها تظهر في أستراليا لأول مرة منذ عقود

كانبرا- (بي بي سي):

ظهرت في أستراليا سمكة نادرة "تسير على الأقدام" لم تشاهد منذ 22 عاماً تعيش في أعماق البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة تسمانيا الأسترالية.

ويقول العلماء إن رؤية "السمكة ذات اليدين" المهددة بالانقراض كانت غير متوقعة في ذلك العمق، حيث كان يعرف عنها أنها من أسماك المياه الضحلة عادة.

وشوهدت السمكة عبر كاميرا مخصصة للعمل في أعماق البحار على عمق حوالي 150 متراً قبالة الساحل البري لتسمانيا.

ووصف مساعد وزير الخارجية لشؤون الحدائق في أستراليا الاكتشاف بأنه بشرى سارة لهذا النوع من الأسماك، الذي يملك "أيدي" كبيرة تساعدها في المشي على قاع البحر، بالإضافة إلى السباحة.