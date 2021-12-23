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الحكومة الإثيوبية تعلن رسميا انتهاء العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تيجراي

06:47 م الخميس 23 ديسمبر 2021
الحكومة الإثيوبية تعلن رسميا انتهاء العملية العسكرية ضد جبهة تحرير تيجراي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

وكالات:

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيجراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، إن "عملية الوحدة الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرا انتهت بتحقيق نتائجها الرئيسية".

وأضاف البيان أن "قوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفار تلقت أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق المحررة مؤخرا".

وأشار البيان إلى أن "أنشطة قوات الدفاع الوطني على الجبهات الأخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل".

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