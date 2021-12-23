وزير الصحة الألماني يتوقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون في بلاده بحلول العام الجديد

كولونيا-(د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع أن تشهد ألمانيا مع حلول العام الجديد موجة كبيرة من حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتي تمتلك قدرة أكبر على العدوى.

وقال لاوترباخ اليوم الخميس لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر): "لم نشهد حتى الآن موجة كبيرة سريعة. سوف يتغير ذلك مع حلول العام الجديد وفي الأسبوع الأول من يناير القادم".

يشار إلى أن سلالة أوميكرون انتشرت بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا.

وأشار لاوترباخ إلى أنه صحيح أنه لم يُثبت علميا حتى الآن الجرعات التعزيزية تساعد في مواجهة أوميكرون، إلا "أن ما نعلمه بالتأكيد أننا بحاجة لجرعة تعزيزية"، موضحا أنه يمكن من خلال الجرعات التعزيزية الحد من "70 إلى 80% من الحالات المرضية المصحوبة بأعراض".

وأضاف أنه ربما يكون من الضروري فيما بعد على مدار العام القادم ، أخذ جرعة رابعة مصممة خصيصا لمواجهة سلالة أوميكرون.

وردا على السؤال المتكرر حول إذا ما سيكون من الضروري مستقبلا أخذ جرعات أخرى من اللقاح، قال وزير الصحة الألماني إنه لا يمكنه الإجابة على هذا السؤال بشكل حاسم، وقال: "يتعلق ذلك بمدة تأثير الجرعة التعزيزية. لا يزال من غير الممكن حاليا قول شيء عن روتين التطعيم".

وتابع أنه لهذا السبب لا يمكن توقع كيف سيبدو الأمر مع كورونا خلال عام، وقال: "لا أحد يعلم ذلك. سيكون ذلك أشبه بالنظر إلى كرة المنجم البلورية. ولكنني أتوقع أنه سيكون هناك متحورات جديدة. أما عن كونها أكثر خطورة أم لا، فلا يمكن لأحد معرفة ذلك".

وشدد الوزير الألماني على ضرورة الحفاظ على "المرونة" على أي حال وتكييف الإجراءات دائما وفقا للتطورات والمعلومات الطبية الجديدة.