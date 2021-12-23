Masrawy logo white

وزير الصحة الألماني يتوقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون في بلاده بحلول العام الجديد

05:28 م الخميس 23 ديسمبر 2021
وزير الصحة الألماني يتوقع موجة إصابات كبيرة بأوميكرون في بلاده بحلول العام الجديد

كارل لاوترباخ

كولونيا-(د ب أ):

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه يتوقع أن تشهد ألمانيا مع حلول العام الجديد موجة كبيرة من حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد والتي تمتلك قدرة أكبر على العدوى.

وقال لاوترباخ اليوم الخميس لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر): "لم نشهد حتى الآن موجة كبيرة سريعة. سوف يتغير ذلك مع حلول العام الجديد وفي الأسبوع الأول من يناير القادم".

يشار إلى أن سلالة أوميكرون انتشرت بشكل كبير في بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا.

وأشار لاوترباخ إلى أنه صحيح أنه لم يُثبت علميا حتى الآن الجرعات التعزيزية تساعد في مواجهة أوميكرون، إلا "أن ما نعلمه بالتأكيد أننا بحاجة لجرعة تعزيزية"، موضحا أنه يمكن من خلال الجرعات التعزيزية الحد من "70 إلى 80% من الحالات المرضية المصحوبة بأعراض".

وأضاف أنه ربما يكون من الضروري فيما بعد على مدار العام القادم ، أخذ جرعة رابعة مصممة خصيصا لمواجهة سلالة أوميكرون.

وردا على السؤال المتكرر حول إذا ما سيكون من الضروري مستقبلا أخذ جرعات أخرى من اللقاح، قال وزير الصحة الألماني إنه لا يمكنه الإجابة على هذا السؤال بشكل حاسم، وقال: "يتعلق ذلك بمدة تأثير الجرعة التعزيزية. لا يزال من غير الممكن حاليا قول شيء عن روتين التطعيم".

وتابع أنه لهذا السبب لا يمكن توقع كيف سيبدو الأمر مع كورونا خلال عام، وقال: "لا أحد يعلم ذلك. سيكون ذلك أشبه بالنظر إلى كرة المنجم البلورية. ولكنني أتوقع أنه سيكون هناك متحورات جديدة. أما عن كونها أكثر خطورة أم لا، فلا يمكن لأحد معرفة ذلك".

وشدد الوزير الألماني على ضرورة الحفاظ على "المرونة" على أي حال وتكييف الإجراءات دائما وفقا للتطورات والمعلومات الطبية الجديدة.

كارل لاوترباخ متحور أوميكرون فيروس كورونا كوفيد 19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا