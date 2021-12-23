بالنهار وتحت تهديد السلاح.. سرقة سيارة عضوة بالكونجرس الأمريكي

واشنطن- (بي بي سي):

تعرضت ماري جاي سكانلون، النائبة في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديموقراطي، لسرقة سيارتها من قبل مسلحين تحت تهديد السلاح.

وقالت الشرطة إن رجلين اقتربا من سكانلون، في وضح النهار يوم الأربعاء، التي كانت جالسة في حديقة في فيلادلفيا بعد لقاءها مسؤولين آخرين، وطالباها بإعطائهما مفاتيح سيارتها تحت تهديد السلاح.

ولم تصب عضوة الكونغرس بأذى بعد السرقة، وأكدت الشرطة مساء أمس العثور على السيارة متروكة في مدينة نيوارك في ولاية ديلاوير، وألقت القبض على خمسة مشتبه بهم في القضية.