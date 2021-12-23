التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء

الرياض - (د ب أ):

أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، ليل الأربعاء/الخميس، أنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء "استجابة للتهديد".

وطلب التحالف، في بيان في وقت مبكر صباح اليوم الخميس من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين.

وكان التحالف أعلن الأربعاء، تدمير 25 آلية عسكرية للحوثيين ومقتل أكثر من 280 عنصرا حوثيا.