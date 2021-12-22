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السعودية: ندعم الشرعية في اليمن لمواجهة تمرد الحوثيين

10:01 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
السعودية: ندعم الشرعية في اليمن لمواجهة تمرد الحوثيين

خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه مساء الأربعاء في العاصمة الرياض مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن المملكة "تدعم الشرعية لمواجهة تمرد مليشيا الحوثي".

وجاء في بيان رسمي أن الأمير خالد ناقش مع هادي خلال اللقاء عددا من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي"موقف المملكة الداعم لليمن والتزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على أمن المنطقة"، في إشارة إلى المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والحوار الوطني .

وجدد الأمير بن سلمان "موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره".

ومن جانبه، رحب الرئيس اليمني بنائب وزير الدفاع، مؤكداً على مكانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، مجدداً تأكيده على وحدة الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف.

ولفت الرئيس اليمني إلى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اليمن الحوثيين عبدربه منصور هادي

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