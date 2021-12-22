جوتيريش: "عملية احتيال" تسببت في انهيار مالية لبنان

وكالات

أرجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال زيارة إلى بيروت هذا الأسبوع، السبب في الانهيار المالي في لبنان إلى ما وصفه بأنه "شيئا ما شبيهًا بعملية احتيال"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم، هو نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة، والطريقة غير المستدامة التي جرى بها تمويله.

وقال جوتيريش في التسجيل المصور الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي "على قدر فهمي فإن ما حدث في لبنان هو أن لبنان كان يستخدم شيئا شبيها بعملية احتيال. وهو ما يعني أنه بالطبع إلى جانب الفساد، وربما أشكال أخرى للسرقة، إنهار النظام المالي."

وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

وعلق متحدثًا باسم الأمم المتحدة، على التسجيل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجوتيريش، قائلاً، إن آراء الأمين العام بشأن الأزمة المالية "جرى التعبير عنها بشكل أكثر شمولاً" في مؤتمر صحفي في نهاية زيارته.

وفي ذلك المؤتمر الصحفي، قال جوتيريش إنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات "فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد"، وتبني "خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية" لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.