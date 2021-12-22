بومبيو: روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية في 2012 و2016

وكالات

يرى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن على ورسيا القلق أكثر من الولايات المتحدة، بشأن الصواريخ الصينية، موضحًا أن بكين أقرب لموسكو من واشنطن.

وقال بومبيو في حديث لتلفزيون "الشرق"، الأربعاء، إن مصالح روسيا والصين تمنعهما من التقارب الحقيقي كما تحاولان تصوير الأمر، مشيرًا إلى أن هناك عدة أمور يمكن لواشنطن فعلها لمنع تحالف روسيا والصين.

وتابع أن روسيا اعتبرت عقوبات الرئيس السابق دونالد ترامب، ضد "نورد ستريم 2" عملاً عدائيًا، وأن تخلي إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، تسببت في اكتمال "نورد ستريم 2".

وأوضح بومبيو، أن واشنطن لم تنجح في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لا دور له في سوريا، مؤكدًا أن روسيا لا تزال عدوًا للولايات المتحدة، لأن بوتين يعتبر أن "الشعوب الديمقراطية" عدوة له.

وأضاف أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية في 2012 و2016.