ضمن احتفالات عيد النصر.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "لمسات بورسعيدية"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، معرض "لمسات بورسعيدية" بقصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى الـ65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية لنخبة متميزة من فناني بورسعيد، مشيدًا بما تضمنه المعرض من أعمال فنية تتواكب مع ما تشهده بورسعيد من حراك فني وثقافي وأدبي بالتزامن مع كونها عاصمة للثقافة المصرية.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليلًا من الزهور، غدًا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين، بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.