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روسيا ولوكسمبورج تبحثان القضية الأوكرانية وأزمة المهاجرين في بيلاروسيا

06:29 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
روسيا ولوكسمبورج تبحثان القضية الأوكرانية وأزمة المهاجرين في بيلاروسيا

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء هاتفيًا، مع رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتيل، آفاق التسوية في أوكرانيا وأزمة المهاجرين على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين - في بيان - أن الرئيس الروسي قدم تقييما مبدئيا لتصرفات كييف المدمرة، والتي أدت إلى طريق مسدود في عملية التفاوض لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية، مشددا على الحاجة إلى التنفيذ الكامل وغير المشروط لمجموعة تدابير واتفاقات مينسك من قبل السلطات الأوكرانية.

وأوضح الكرملين ،في بيانه، أن رئيس وزراء لوكسمبورج أيد المزيد من الاتصالات المكثفة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

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Asha
فلاديمير بوتين بيلاروسيا روسيا لوكسمبورج القضية الأوكرانية أزمة المهاجرين

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