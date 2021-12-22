تجربة أسترالية جديدة تختبر مميعات الدم للحماية من كورونا

كانبرا- (بي بي سي):

يجري باحثون أستراليون تجربة لمعرفة إن كان بخ مميعات الدم في الأنف يمكن أن يوفر الحماية من كوفيد.

ويستخدم رذاذ الأنف عقارا شائعا لإبطال مفعول بروتين الفيروس الذي يساعد على العدوى، وهو عقار "هيبارين".

ويقول فريق البحث: يبدو أن بخ أنف شخص مصاب بكوفيد يحيد الفيروس ويجعله غير معد.

ومن المتوقع أن تستمر التجارب حتى منتصف عام 2022. وإن أثبتت فعاليتها يمكن أن ترخص للاستخدام إلى جانب اللقاحات والتدابير الأخرى.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الطريقة في منع انتشار العدوى وفي العلاج المبكر. وقال كبير الباحثين البروفيسور "دون كامبل" لبي بي سي: إن هذا العلاج يمكن تطبيقه في أي مكان قبل التوجه إلى أي تجمع مثل المسرح أو النوادي، فبخة واحدة في الأنف قد تحميك وتحمي غيرك من العدوى.

وعلى الرغم من أن هناك على مستوى العالم تجارب مشابهة لاستخدام بخاخات الأنف في مكافحة كوفيد، لكن هذا أول بخاخ يستخدم عقار "هيبارين" وهو دواء متوفر بسهولة ويعطى عادة للأشخاص الذين يعانون من تخثر الدم.