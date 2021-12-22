إعادة افتتاح منفذين حدودين بين العراق والكويت

بغداد- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق اليوم الأربعاء إعادة افتتاح منفذي سفوان العراقي-العبدلي الكويتي بين البلدين أمام حركة المسافرين.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أنه جرت صباح اليوم عملية إعادة افتتاح المنفذين، على خلفية اتفاق بين الجانبين، أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعد إغلاقهما بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدان لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح البيان أن افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين، حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين، وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.