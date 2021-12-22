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فايزر تقدم لبريطانيا المزيد من العلاج المضاد للفيروسات لمواجهة كورونا

12:25 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
فايزر تقدم لبريطانيا المزيد من العلاج المضاد للفيروسات لمواجهة كورونا

شركة فايزر الأمريكية

نيويورك- (د ب ا):

قالت شركة فايزر الأمريكية إنها ستزود بريطانيا بـ 5ر2 مليون جرعة علاج إضافية من علاجها التجريبي باكس لوفيد.

وهذه الدفعة تعد إضافة لـ 250 ألف جرعة علاج تعاقدت سابقا الحكومة البريطانية عليها، تنتظر التصريح والتوصية باستخدامها، ليبلغ إجمالي جرعات العلاج 75ر2 مليون جرعة.

وتتوقع فايزر إنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من علاج باكس لوفيد بحلول نهاية 2022، على أن تكون 30 مليون جرعة علاج متاحة خلال النصف الأول من العام.

وفي حال حصل العلاج على الترخيص أو الموافقة، سوف تقدم فايزر العلاج الفموي عبر نظام تسعير تدريجي يستند على مستوى دخل كل دولة لتعزيز المساواة في أنحاء العالم، حيث سوف تدفع الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل أكثر من الدول منخفضة الدخل.

وأشارت فايزر إلى أنها مستمرة في استثمار ما يصل إلى مليار دولار لدعم تصنيع وتوزيع باكس لوفيد، ويشمل ذلك دراسة خيارات عقود التصنيع المحتملة.

وقد دخلت فايزر في اتفاقات مع عدة دول، وسعت للتواصل مع نحو 100 دولة حول العالم.

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