الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير نهار بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء في بيان، وفاة الأمير نهار بن سعود، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء بالبيان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".