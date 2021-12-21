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لبنان: المجلس الدستوري يبقي على موعد الانتخابات النيابية في مارس

11:33 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
لبنان: المجلس الدستوري يبقي على موعد الانتخابات النيابية في مارس

المجلس الدستوري في لبنان

بيروت - (ا ف ب)

بت المجلس الدستوري في لبنان الثلاثاء في جملة طعون تمس القانون الانتخابي، قدمتها كتلة النائب جبران باسيل، وشملت خصوصًا موعد الاقتراع ومسألة تصويت المغتربين.

وكانت كتلة لبنان القوي قدمت طعنًا بقانون الانتخابات الذي كان قد أقر في مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة.

وشملت الطعون مواد محددة أبرزها اقتراع المغتربين، حيث سعت الكتلة إلى حصرها في ستة نواب فقط، في حين أن القانون يمنحهم حق انتخاب 128 نائبًا كل حسب دائرته الانتخابية.

ومن الطعون المقدمة تقديم أو تأخير موعد الانتخابات النيابية فيما كان المجلس النيابي قد حدد موعدها في مارس المقبل.

هذا المحتوى من

AFP
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