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موديرنا: لا نتوقع أى مشاكل في تطوير جرعة معززة لمكافحة أوميكرون

02:19 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
موديرنا: لا نتوقع أى مشاكل في تطوير جرعة معززة لمكافحة أوميكرون

لقاح موديرنا

ماساتشوستس - أ ش أ

قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للقاح موديرنا،ستيفان بانسل،إننا لا نتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة للحماية من متغير أوميكرون لفيروس كورونا ويمكن أن نبدأ العمل في غضون أسابيع قليلة.

وأعرب بانسل في مقابلة مع صحيفة "تاجس أنزيجر السويسرية" اليوم الثلاثاء عن أمله في أن تبدأ موديرنا التجارب السريرية في أوائل العام المقبل على لقاح للحماية من متغير أوميكرون سريع الانتشار، لكنها تركز حاليًا على إنتاج لقاح بجرعة معززة.

وتابع:"إننا نحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة لإنتاج لقاح ضد أوميكرون ولا أتوقع أي مشاكل". كانت الشركة في انتظار معلومات مهمة عن المتغير لبدء التطوير.

وأضاف بانسل: "سيستغرق ذلك أسبوعًا أو أسبوعين وسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن نتمكن من إنتاج 500 مليون جرعة بعد الموافقة [التنظيمية]. لكن قدراتنا اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.

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Asha
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