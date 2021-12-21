ردًا على أمريكا.. الخارجية: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الخارجية أنها لن تعلق على الأحكام القضائية بعد أن عبرت واشنطن عن "خيبة أملها" إزاء أحكام السجن التي صدرت بحق نشطاء مصريين.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية الثلاثاء، عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله: "ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل من الأشكال على الأحكام الصادرة عن القضاء".

وأضاف المتحدث: "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين".

وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر أمس الاثنين بسجن علاء عبدالفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعاقبت المتهمين محمد الباقر ومحمد أوكسجين بالسجن 4 سنوات للاتهامات نفسها. والثلاثة محتجزون منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بـ"نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".