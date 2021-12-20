تباين في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

عواصم عربية - (أ ش أ):

أظهرت بيانات وزارة الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الاثنين، تباينا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3578 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1040243 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل تعافي 6392 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 969 ألفا و449 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12268 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4281627 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3869746 شخصًا.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات جديدة، فيما تماثل 189 مريضا للشفاء، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 214835 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 147829 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6190 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 701749 حالة، فيما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و36 حالة شفاء جديدة، ووفاة شخصين اثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 40126 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 38777 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 855 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة أن 86595 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 2390120 شخصًا.

وأضافت الوزارة أن 7031 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24501405 أشخاص.

وتابعت الوزارة أن 11088 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 22843009 أشخاص.

وقد تسلم المغرب أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.