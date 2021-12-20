Masrawy logo white

المغرب: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض حظر تجول لمواجهة كورونا

06:52 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
المغرب: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض حظر تجول لمواجهة كورونا

المغرب: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض حظر تجول لمو

وكالات:
أعلنت الحكومة المغربية، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وفرض حظر تجول ليلة رأس السنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وكان المغرب سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 952814 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المغربية أمس، أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14809 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 936450 حالة.

احتفالات رأس السنة حظر تجول المغرب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا