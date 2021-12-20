المغرب: إلغاء احتفالات رأس السنة وفرض حظر تجول لمواجهة كورونا

وكالات:

أعلنت الحكومة المغربية، إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وفرض حظر تجول ليلة رأس السنة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان المغرب سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 952814 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية أمس، أنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14809 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 936450 حالة.