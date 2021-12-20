عضو بمجلس السيادة السوداني: مشاكلنا لن تحل إلا من خلال الحوار

الخرطوم - أ ش أ

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس اليوم الاثنين أن مشاكل السودان لن تحل إلا من خلال الحوار.

وقال الدكتور الهادي إدريس - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن "الجيش السوداني قام بإجراءات تصحيحية كثيرة بعد يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث تغير الواقع والمشهد السياسي بشكل كبير".

وأضاف "أجريت نقاشات طويلة وحوارات عميقة مع قادة القوات المسلحة بعد يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث توصلنا إلى أننا لدينا اتفاق السلام"، مؤكدا أن قادة الجيش التزموا بتنفيذ اتفاق السلام وبالتحول الديمقراطي المدني وبالخطوات التصحيحية .

وأشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أطلق سراح عدد من المعتقلين السياسين، كما تم توقيع الاتفاق أو الإعلان السياسي بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء .

كان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس قد أكد في وقت سابق أن السودان يمر بمرحلة انتقالية حساسة، مشددا على أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد.. مضيفا أن "السودان مقبل خلال المرحلة القادمة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة".