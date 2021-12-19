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سفينتا إنقاذ ألمانيتان تقلان مئات المهاجرين تنتظران الرسو في ميناء آمن

09:08 م الأحد 19 ديسمبر 2021
سفينتا إنقاذ ألمانيتان تقلان مئات المهاجرين تنتظران الرسو في ميناء آمن

أرشيفية

روما - (د ب أ)

تنتظر سفينتا الإنقاذ الألمانيتان "سي-آي 4" و"رايز اباف" الرسو في ميناء آمن في البحر المتوسط وعلى متنهما نحو 300 مهاجر.

وكانت السفينتان التابعتان لمنظمتي "سي آي" و"لايف لاين" الإغاثيتين تبحران في الأيام الماضية حول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأعلنت "سي آي" اليوم الأحد على تويتر أن السفينتين توجهتا إلى صقلية التماسا للحماية من الطقس السيئ.

وكان على متن السفينة التابعة لمنظمة "سي-آي4" 223 مهاجرا بينهم سبع حوامل وثمانية أطفال، وذكرت المنظمة أن هناك بعض المصابين مشيرة إلى أن طفلا صغيرا في سن الخامسة ظل قابعا في قارب صغير على مدار ثلاثة أيام قبل إنقاذه وقالت إنه عاجز عن المشي بسبب آلام مبرحة.

وقالت منظمة "لايف لاين" عن نقل 66 شخصا بعد إنقاذهم على متن سفينتها "رايز اباف" في الأيام الأخيرة.

وأحصت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 63 ألف و700 مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 2021.

وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن نحو 23 ألف شخص فقدوا حياتهم في عرض البحر المتوسط منذ عام 2014.

وتوجه المنظمات الإغاثية انتقادات حادة لمالطا مشيرة إلى أنها تعثر على الكثير من المهاجرين في منطقة الإنقاذ في البحر المتوسط لكن مالطا لا تستجيب لطلبات المساعدة.

الهجرة غير الشرعية سفن إنقاذ الطقس السيئ جزيرة لامبيدوسا

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