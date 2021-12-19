احتجاجات طلابية جديدة في 5 محافظات بالعراق

بغداد - (بي بي سي)

اندلعت احتجاجات طلابية على البطالة في خمس محافظات عراقية، وهو ما تسبب في توقف حركة المرور في عدة مناطق.

ومنع خريجون جدد الموظفين بمقر محافظة ذي قار الجنوبية من الدخول لمكاتبهم بمبنى ديوان المحافظة.

واشتعل فتيل هذه المظاهرات الشهر الماضي عندما خرج الطلاب، مطالبين بعودة نظام المنحة المالية الشهرية التي توقف صرفها قبل سبع سنوات.

ويقول العديد من الطلاب إنهم يكافحون من أجل الحصول على احتياجاتهم من الغذاء الصحي والسليم، وأن بعضهم تحت وطأة الحاجة اضطروا للتخلي عن مواصلة دراستهم.