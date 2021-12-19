الإمارات: قصر دخول الجهات الحكومية الاتحادية على المطعمين بلقاح كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات قصر دخول الجهات الحكومية الاتحادية على المطعمين بلقاح كورونا وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداء من 3 يناير المقبل.

وسيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق (الحصن) باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري (بي سي أر) كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد على عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري (بي سي أر) الخاص بهم.

وأهابت الوزارة بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19 وللتأكيد على استدامة جهود التعافي في كافة القطاعات الحيوية.