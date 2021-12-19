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رئيس وزراء إسرائيل يحذر: الوقت ينفذ وموجة كورونا الخامسة كورونا قادمة

02:09 م الأحد 19 ديسمبر 2021
رئيس وزراء إسرائيل يحذر: الوقت ينفذ وموجة كورونا الخامسة كورونا قادمة

نفتالي بينيت

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن بلاده مقبلة على الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

وحذّر بينيت من أن "الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة" إلى بلاده، وذلك خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأحد، على وقع الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون"، وفق ما نقله موقع "واللا" العبري.

وتوقع "واللا" موافقة الحكومة الإسرائيلية على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن غوريون، وهو ما أدى إلىتأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك 627 شخصا تأكدت أو يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد أوميكرون،236 منهم يعانون من الأعراض، و376 لم تظهر عليهم أي أعراض.

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