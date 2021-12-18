عضو بالسيادة السوداني: العام القادم سيشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة

وكالات

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس، إن السودان يمر بمرحلة انتقالية حساسة، مشدداً على أهمية عدم التفريط في أمن واستقرار البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وأوضح إدريس أن العام القادم سيشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقال "إنه لابد أن يسبق ذلك تحقيق السلام والاستقرار وبسط الأمن للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين لقراهم ومناطقهم حتى يتم تعدادهم ليكونوا ضمن السجل الانتخابي ،مضيفا أنه بدون أمن لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في البلاد".

جاءت تصريحات إدريس، خلال استقباله اليوم السبت ، قوات حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي لدى وصولها إلى مدينة الفاشر، ضمن القوات المشتركة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار بإقليم دارفور.